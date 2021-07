Green pass, il presidente della Regione Liguria Toti: «Scegliere il male minore per non tornare a bloccare il Paese»

Genova. «Il green pass è una misura che attuata con intelligenza può scongiurare l’ennesima, drammatica, chiusura delle Regioni. È necessario trovare un punto di equilibrio, ma non si può far finta di niente, il virus, anche grazie al ritorno alla socialità di tutti noi, c’è e i contagi aumentano se non ci vacciniamo tutti. Sono convinto che sia meglio adottare una misura come questa che non piace tanto a tutti, piuttosto che vedere nel prossimo autunno di nuovo le Regioni blindate, le saracinesche abbassate e ragazzi chiusi in casa a fare la Dad. Non è un’imposizione che va contro i cittadini, al contrario è una tutela per la salute di tutti». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito all’ipotesi di utilizzare il green pass per consentire l’accesso ad alcuni luoghi limitando il più possibile la diffusione del Covid-19 e delle sue varianti.

