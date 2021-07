Ricerca mineraria, la Regione approva emendamento con regole più stringenti

Genova. Regole più stringenti in materia di ricerca mineraria per garantire una maggiore tutela ambientale e paesaggistica. E’ questo l’obiettivo che si è posta Regione Liguria attraverso un emendamento, proposto dall’assessore all’Urbanistica Marco Scajola e approvato oggi in Giunta, al disegno di legge sulle misure finalizzate all’attuazione della ripresa e della resilienza in Liguria. Un emendamento che stabilisce regole più ferree per poter avviare ricerche minerarie in Liguria, alla luce anche delle diverse richieste arrivate negli ultimi tempi.

