Scuola, Bassetti contro la dad in autunno: “Sui vaccini obbligatori si decida ora”

Genova. “Da genitore e da professore universitario dico no alla DAD in autunno. Bisogna che la politica tutta, dal ministro dell’istruzione a quello della salute per passare dal parlamento alle regioni trovino una soluzione affinché sia garantita la scuola in presenza”. Lo ha detto sulla sua pagina facebook il direttore di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti sulla sua pagina facebook.

