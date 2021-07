Ventennale G8, il flop del processo contro i manifestanti e le pene spropositate per i casseur

Genova. Se nessuno dei poliziotti, carabinieri, finanzieri o penitenziari che durante il G8 spaccarono teste alla Diaz, in corso Italia o in piazza Manin o umiliarono persone inermi a Bolzaneto, ha mai scontato un giorno di carcere, anche perché i reati di cui erano accusati (lesioni visto che la tortura in Italia non esisteva) sono andati prescritti ancor prima di arrivare alla sentenza definitiva di condanna i cosiddetti black bloc o, meglio, i pochissimi manifestanti, per lo più appartamenti all’area anarchica, identificati e ritenuti responsabili di aver sfasciato vetrine o incendiato banche e auto, in carcere ci sono finiti eccome: quasi un anno di custodia cautelare ai domiciliari per molti di loro, poi il carcere, quello vero, dopo le condanne definitive. E qualcuno c’è ancora oggi, dopo 20 anni.

