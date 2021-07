Sampdoria, la nuova prima maglia sarà girocollo e blucerchiata come da tradizione

Genova. “La maglia più bella del mondo”: questa etichetta attribuita alla casacca blucerchiata ogni anno è motivo di discordia tra i caruggi di Genova. La maglia da gioco della Sampdoria è però realmente considerata non soltanto dai supporter della squadra del presidente Ferrero, ma anche da molti altri tifosi e da svariati addetti ai lavori come la miglior t-shirt in vendita sul panorama mondiale. Ancora una volta dunque è con questo motto che è stata presentata la divisa da gioco che accompagnerà la nuova stagione della Sampdoria, un’annata che i supporter si augurano possa realmente regalare delle grandi soddisfazioni.

