Ventennale G8, Fratoianni (Sinistra Italiana): “Ogni volta che ci ripenso è come una frustata”

Genova. “Un amico ieri mi ha mandato una foto. Ci sono anche io, e insieme a me compagni e compagni con cui oggi, a 20 anni da quei giorni di luglio a Genova, faccio politica in Sinistra Italiana, altri con cui ho costruito altre esperienze straordinarie, con un significato politico altrettanto importante, come Mediterranea. Altre e altri ancora che, anche quando non li incroci quotidianamente, continui a sentire come una parte della tua storia e della tua vita. Perché Genova, per una generazione, è stata questo. La costruzione di una dimensione collettiva, un gigantesco spazio di convergenza in cui si sono incontrate storie, linguaggi e pratiche diverse. E a ripensarci, ogni volta, è come una frustata”.

... » Leggi tutto