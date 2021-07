Genova. Li hanno notati sfrecciare a bordo di un Liberty in via Ippolito d’Aste, in centro città, e si sono resi conto che c’era qualcosa di strano dal controllo automatico sull’assicurazione del motoveicolo. Gli agenti della polizia locale hanno quindi fermato lo scooter nella galleria Colombo, verso piazza Dante.

... » Leggi tutto