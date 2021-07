Albenga, consegnate le Fionde di legno ad Antonio Albanese e ai soccorritori che hanno combattuto contro il Covid

Albenga. “Ridateci il nostro ospedale”. E’ stato questo il messaggio con cui si è conclusa, ieri sera, la consegna ad Antonio Albanese del premio Fionda di Legno, istituito dai Fieui di Caruggi. Una serata “calda”, quella andata in scena in piazza Enzo Tortora ad Albenga, e non solo per la temperatura esterna: i Fieui avevano infatti preannunciato di volersi togliere qualche sassolino dalla scarpa su uno dei temi che sta più loro a cuore, la sanità pubblica e la difesa dell’ospedale di Albenga. E così è stato, con tanto di grido al termine della serata.

... » Leggi tutto