Autostrade, ad agosto A10 chiusa per 16 giorni tra Aeroporto e Pra’. Adesso stop ai cantieri fino a fine luglio

Genova. Nuovi lavori urgenti per l’A10 e le sue gallerie: ad agosto previsti 16 giorni di lavori h24 sulla tratta tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ in direzione Savona, fine settimana compresi. Cantieri necessari per far rispettare i requisiti minimi di sicurezza, ed evitare quindi una chiusura della tratta perché non a norma: lo stop è previsto dalle 22 di venerdì 6 agosto alle 6 di lunedì 23 agosto.

