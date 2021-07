Autostrade, anticipato stop cantieri a luglio per due settimane. Assessore Giampedrone: «Chiesto stop fino a 8 agosto»

Genova. Uno stop di due settimane tra venerdì 16 luglio e domenica 1 agosto – che Regione ha chiesto di estendere fino all’8 agosto – dei cantieri maggiormente impattanti nelle tratte di competenza di Aspi (galleria Ranco in A10 e gallerie della maddalena e santa Giulia in A12) per liberare la rete in questo periodo considerato di maggior traffico per i flussi turistici e legati al mondo economico produttivo, anticipando quindi lo stop inizialmente previsto nelle settimane centrali di agosto, oltre all’estensione della sospensione già prevista nei fine settimana (dalle 14 del venerdì) fino alle 14 del lunedì per agevolare i rientri dopo i week end. Sono le principali novità illustrate oggi dalle concessionarie autostradali nel corso del tavolo tecnico di confronto che si è riunito in videoconferenza, con la partecipazione dei referenti del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, delle concessionarie autostradali, dell’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e di Anci.

