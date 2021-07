Perinaldo. Un uomo di 37 anni, pluripregiudicato, e la moglie di 36 anni, residenti a Perinaldo, sono stati arrestati lo scorso 12 luglio dai carabinieri della Compagnia di Bordighera che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Imperia per la coppia ritenuta responsabile del reato, in concorso, di spaccio di sostanze stupefacenti.

... » Leggi tutto