Transalp Experience: la “fiaccola” delle Comunità Energetiche Rinnovabili sulle Alpi passa dalle mulattiere

Limone Piemonte. Il 23 e 24 luglio 2021 la Via del Sale, straordinario sistema di strade bianche e mulattiere millenarie che solcano le alte quote delle Alpi Marittime, sarà la protagonista di un’iniziativa per celebrare la mobilità sostenibile e la montagna: l’Alpine Pearls Transalp Experience Magliano-Limone-Sanremo, una cavalcata aperta a mountain bike elettriche e non che toccherà i luoghi più selvaggi e affascinanti dell’ultimo lembo meridionale dell’arco alpino.

... » Leggi tutto