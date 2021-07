Amatori Pallacanestro Savona ufficialmente in A2, Dellacasa: “Non potevamo tradire quanto fatto in questa stagione”

L’Amatori Pallacanestro Savona è ufficialmente iscritta al campionato di A2 femminile, dopo aver conquistato sul campo il diritto a parteciparvi. Una notizia lieta per il panorama savonese e ligure in generale. La pandemia e le conseguenti ricadute sul tessuto economico e sulle sponsorizzazioni rendono più che mai incerte anche le promozioni/salvezze maturate sul campo. Basti pensare alla pallavolo, con Carcare che ha rinunciato alla B2 e con l’Olympia Voltri che non giocherà in A2.

