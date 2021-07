Crisi idrica, Ioculano (Pd): «Un’incognita le tempistiche dei lavori per il tratto imperiese dell’acquedotto»

Imperia. «È ancora un’incognita la tempistica dei lavori per l’adeguamento del tratto imperiese dell’acquedotto. Mentre per il tratto tra Diano e Andora conosciamo i tempi – circa un anno – per il resto non si hanno ancora certezze». Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano, che propone: «Per i lavori nel tratto di Imperia, vista la cantierizzazione per la pista ciclabile potrebbe essere utile riutilizzare il sedime per evitare in futuro altri lavori e di conseguenza costi aggiuntivi e tempi più lunghi».

