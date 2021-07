Festival Internazionale di Cervo, arriva il Il jazz del “Rosario Bonaccorso Quartet”

Cervo. Il Festival Internazionale di Musica da Camera si veste del grande jazz per il secondo appuntamento del cartellone 2021 sulla magica piazza dei Corallini. Venerdì 23 giugno protagonista sarà infatti il Rosario Bonaccorso Quartet con la partecipazione straordinaria di Emanuele Cisi al sax. Il concerto presenterà il nuovo album di Bonaccorso A New Home, con il contrabbassista saranno presenti Fulvio Sigurtà alla tromba e flicorno, Enrico Zanisi al pianoforte, Alessandro Paternesi alla batteria. Il concerto è proposto in doppia replica alle 20.30 e alle 22.30 e si svolge in collaborazione con FAI – Fondo Ambiente Italiano – sez. Liguria. In occasione della serata la Pro Loco Progetto Cervo organizzerà due visite didattiche gratuite al borgo di Cervo, destinate non esclusivamente ai soci FAI. Le visite avranno luogo a partire dalle ore 18.00.

