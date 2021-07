Premio Vermentino a Diano Castello, in vetrina i migliori produttori italiani

Diano Castello. Per la prima volta il Premio Vermentino ha preso la strada della Sardegna. E per la rassegna di Diano Castello la 28 a edizione è stata quella della definitiva consacrazione: l’adesione di 67 aziende, in rappresentanza di sette regioni, con la presenza di 102 “etichette”, ne è la conferma. L’evento, istituito nel 1994 per celebrare questo vitigno che alcuni secolo fa ha trovato terreno fertile nelle vallate dianesi, dalla o scorso anno ha voltato pagina e si sta ritagliando importanti spazi a livello nazionale.

