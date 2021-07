Genova. Oltre mille persone in piazza Alimonda, a Genova, attorno all’aiuola dove tempo fa è stato collocato il cippo in memoria di “Carlo Giuliani, ragazzo”, ucciso il 20 luglio 2001 durante gli scontri di piazza del G8. Il carabiniere che sparò, Mario Placanica, venne prosciolto per legittima difesa.

