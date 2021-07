Imperia. Dopo lo stop forzato a causa del Covid, l’Us Caramagna, sabato 24 luglio, organizza al Mocambo una serata marinara. Il mitico locale di Caramagna, per la prima volta si trasforma in palcoscenico teatrale. Per l’occasione andrà in scena lo spettacolo teatrale “Lo psicanalista” con gli Amici del Teatro. La divertente pièce sarà preceduta da musica da ascolto che accompagnerà la cena.

... » Leggi tutto