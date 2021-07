Le manifestazioni estive del comune di Vallecrosia

Vallecrosia. Continua la programmazione del calendario manifestazioni estive del comune. Giovedì 22 luglio, alle ore 21,00, presso la pista di pattinaggio di Via C. Colombo, si terrà il concerto dei Lost in Blues Il giorno successivo, venerdì 23, alle ore 21,00, in Piazza del Popolo a Vallecrosia Alta, si inaugurerà la mini rassegna cinematografica dal titolo “Cinema nel Borgo Antico” con la proiezione gratuita aperta a tutti della commedia dal titolo “La prima vacanza non si scorda mai, regia Patrick Cassir (Francia, 2019).

La rassegna continuerà nei successivi due venerdì.

Sabato 24 luglio era in programma in calendario la messa in scena della rappresentazione teatrale “Il fantasma di Canterville” ma al suo posto verrà recuperata la serata musicale della band “I nuovi solidi” con il tributo a Lucio Battisti, questo evento musicale, che era stato rinviato per pioggia giovedì scorso, si terrà pertanto sulla pista di pattinaggio Sabato 24 luglio dalle ore 21,00.

