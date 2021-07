Genova. Paolo Barbieri è il nuovo direttore di Confesercenti Genova: 40 anni il prossimo 20 settembre, laureato in scienze internazionali e diplomatiche, in associazione dal 2007, dapprima come funzionario responsabile di Civ e pubblici esercizi per diventare, nel 2017, vicedirettore, succede ora ad Andrea Dameri alla direzione provinciale.

