Prima Categoria, la Carcarese si copre con un estremo difensore

Carcare. È arrivato un nuovo innesto per l’Olimpia Carcarese che, dopo l’arrivo di Davide Manfredi, annuncia un altro giocatore che andrà a far parte del reparto difensivo. Si tratta del portiere Andrea Briano, classe 1993, che affiancherà Luca Giribaldi. Cresciuto nel settore giovanile della Cairese, dove ha esordito anche in prima squadra, Briano ha poi militato per due stagioni nella Rocchettese e lo scorso hanno tra le fila del Bragno, in Promozione.

