Riviera Beach Volley, la tappa inaugurale del circuito Menabrea a Loano è stata un successo

Loano. Quattro campi e 32 coppie appunto alla Marina di Loano per la tappa inaugurale del Circuito Menabrea targato Riviera Beach Volley. Un torneo 2×2 misto, un serie Beach 2 federale maschile e femminile sono andati in scena nel corso di uno splendido week-end di sole. Le competizioni, valide sia per il sistema federale Fipav a punti sia per il circuito regionale con master finale previsto ad Albissola Marina il 28 e il 29 agosto, hanno goduto di un ottimo livello di spettacolo soprattutto grazie alla presenza di atleti liguri di prima fascia. Vero e proprio matador della due giorni è stato Alberto Amisano, in grado di vincere sia il 2×2 misto con Ombretta di Bari che il 2×2 maschile con Felix Arpino in due combattutissime finali terminate entrambe al terzo set. Sul versante femminile, la conferma al primo posto del talentuoso duo savonese Botta – Valdora, capaci ormai di competere a livello nazionale non solo più nel settore juniores ma anche nei serie Beach 1 e potenzialmente anche all’accesso delle qualificazioni al Campionato Italiano assoluto.

