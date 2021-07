Successo per gli Step Over: la music band del Calasanzio vince il premio Band al GenVision XX21

Carcare. La band Step Over, parte del gruppo musicale del Liceo Calasanzio composta da Nicolò de Righi (batteria), Michele Maccarone (tastiera) Matteo Baisi (chitarra), Alessandro Telli (chitarra), Eleonora Balcon (chitarra), Amedeo Bormida (chitarra ma non presente alla finale), Federico Beraudo (basso) e Giada Ermellino (voce), si è esibita lunedì sera all’Arena del mare del Porto antico di Genova nell’ambito della manifestazione Genvision XX21 confrontandosi con altri giovani gruppi musicali. Il gruppo si è classificato quinto, è stato il più votato dal pubblico e ha vinto il premio band, dedicato a Giovanni Giamello, lo studente del liceo di Carcare purtroppo deceduto il 10 luglio in un tragico incidente stradale.

