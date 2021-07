Ventimiglia, la Croix Rouge Monégasque dona materiale sanitario a fondazione Chiappori di Latte

Ventimiglia. Non solo lavoro e commercio: gli scambi con il principato di Monaco sono anche solidali. Lo dimostra la donazione di materiale sanitario che la Croix Rouge Monégasque ha effettuato oggi in favore della fondazione Chiappori di Latte. Girelli, sedie a rotelle, mascherine, cateteri, materassi anti piaghe da decubito e tavole da massaggi: tutto materiale nuovo o in ottime condizioni che servirà per gli anziani ospiti della Rsa di Latte.

