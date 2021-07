Chiusura A10, la proposta di Linea Condivisa: “Più treni a tariffe agevolate e bus gratis a Genova”

Liguria. Di fronte allo scenario della chiusura della A10 dal 6 al 23 agosto tra Aeroporto e Pra‘ “risulta di estrema gravità la totale mancanza di coinvolgimento degli enti locali liguri, a partire dalla Regione, alla quale si aggiunge la mancanza di un basilare, per quanto vitale però, coordinamento tra i diversi grandi cantieri che stanno interessando il nodo genovese in questi anni. Ogni chiusura dei tratti autostradali ha un impatto significativo sulla viabilità ordinaria, su quella secondaria e sui collegamenti da e per l’entroterra, che da anni scontano un rapporto subordinato non più tollerabile nei confronti della costa”. Lo scrive in una nota Linea Condivisa.

