Covid, affluenza da record alle open night: vaccinati più di 3500 liguri

Liguria. Un’affluenza oltre le aspettative, ieri sera all’open night organizzata negli hub vaccinali delle Liguria, dove in poche ore si è superata quota 3.500 dosi somministrate, che sarebbero potute essere di più data la quantità di persone che si è presentata per effettuare la prima dose e soprattutto il richiamo anticipato. Ma se in molti (al Terminal Crociere di Savona circa 200) sono stati rimandati ad oggi, in migliaia hanno potuto approfittare della serata per sottoporsi alla puntura.

