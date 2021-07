I consiglieri di Fratelli d’Italia: “Siamo a favore del vaccino ma contro il green pass obbligatorio”

Genova. “Abbiamo ampiamente dimostrato attraverso le nostre iniziative regionali portate in consiglio, di essere totalmente favorevoli al vaccino, tanto da esserci sottoposti spontaneamente a tale pratica; ciò non toglie che riteniamo l’obbligatorietà del green pass, così come ideato, un ostacolo che possa creare contraccolpi negativi al turismo e alle attività commerciali ad esso correlate già provate dalle chiusure indiscriminate promosse dal governo Conte. Ad oggi le aziende d’Italia ed in particolare della nostra regione non reggerebbero ad ulteriori ripercussioni economiche negative”.

... » Leggi tutto