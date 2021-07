Scarico a mare del depuratore di Imperia, ora Rivieracqua ordina una ispezione

Imperia. In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Rivieracqua presieduto da Gian Alberto Mangiante ha dato mandato agli uffici di procedere ad affidare l’incarico per l’espletamento di tale attività a ditta specializzata nel settore delle ispezioni subacquee.

Nell’Ambito del processo di aggregazione per la gestione unica del Servizio Idrico Integrato, così come stabilito nelle Convenzioni recentemente firmate con i precedenti gestori (AMAT, Comune di Imperia e AMAIE), Rivieracqua sta procedendo a redigere in contraddittorio lo stato di consistenza dei beni trasferiti in gestione.

