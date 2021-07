Valbormida, il calciomercato si conferma rovente con una novità in casa Rocchettese

Entroterra. Si sta rivelando rovente come forse mai prima d’ora la sessione di calciomercato estiva utile per gli aggiustamenti in vista della nuova stagione 2021/2022. Nei giorni scorsi hanno infatti continuato a susseguirsi svariate ufficialità in tutte le categorie e, soprattutto le squadre dell’entroterra ligure, hanno dimostrato di essere particolarmente attive. Ultima in ordine di tempo è stata l’U.S. Rocchettese 1972, società che ha comunicato ufficialmente di essersi aggiudicata le prestazioni sportive di Gianluca Rollero, attaccante classe 1991 che sicuramente potrà avvalorare il già promettente reparto avanzato a disposizione di mister Croci.

