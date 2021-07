Andora, sabato Open Day vaccinale nelle farmacia comunale

Andora. Open Day vaccinale domani ad Andora, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, presso la tensostruttura della Farmacia Comunale Val Merula di Molino Nuovo. Aperto alle persone sopra i 19 anni, a tutti i liguri sia per la prima che per la seconda dose, per i piemontesi solo seconda dose del vaccino Pfizer. La farmacia andorese è fra le quattro della Provincia di Savona ad aver aderito alla campagna vaccinale promossa da Federfarma. Ad annunciarlo è il Presidente del Consiglio Comunale di Andora e delegato alla Sanità, Daniele Martino.

