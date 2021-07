Green pass, gli esercenti: “Mesi di chiusure e restrizioni e ora ci toccano i controlli, sì ma come?”

Genova. Lo sanno bene i ristoratori e i titolari dei bar, ma anche gli albergatori, i gestori di palestre e piscine e gli organizzatori di eventi: l’obbiettivo finale è evitare nuove chiusure, nuovi lockdown che sarebbero insostenibili per l’economia nazionale. Tuttavia le novità introdotte a partire dal 6 agosto e legate all’utilizzo del green pass per accedere a un lungo elenco di servizi non sono viste di buon occhio, anzi sono percepite dai settori legati alla ristorazione, allo sport e al tempo libero come l’ennesimo bastone fra le ruote.

... » Leggi tutto