Imperia, Stefano Faravelli dipinge la “Cartina d’Autore”

Imperia. Si è svolto il 22 luglio, alle 17:30, ad Imperia, l’incontro con l’artista internazionale Stefano Faravelli, organizzato dal Consorzio Mete di Liguria. Il consorzio tutto al femminile, che si occupa di turismo ed accoglienza in dimore di charme nel nostro ponente, ha scelto l’artista Faravelli per dipingere la “Cartina d’Autore”. Gli acquerelli raffiguranti le principali attrazioni locali e alcuni dei luoghi del cuore dell’artista, da visitare durante una vacanza in Liguria, presentano la bellezze e la diversità del Ponente Ligure fatto si di mare ma anche di Borghi, storia, magia e natura.

