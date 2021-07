Regione, via libera alle nuove misure finanziarie: 3,9 milioni per la sanità post Covid

Liguria. Via libera dalla I Commissione-Affari generali Istituzionali, Bilancio ai nuovi provvedimenti finanziari. Questa mattina la Commissione, presieduta da Lilli Lauro (Cambiamo con Toti Presidente), ha espresso la propria soddisfazione per l’esito positivo della seduta in cui sono stati approvati, fra gli altri, il Disegno di legge 72: “Rendiconto generale dell’amministrazione della Regione Liguria per l’esercizio 2020”, il Disegno di legge 78: Assestamento al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021 – 2023” e il Disegno di legge 81: “Impostazione delle misure finalizzate all’attuazione della ripresa e resilienza ligure”.

