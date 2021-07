Genova. Dopo i prestiti di Simone Giordano (al Piacenza) e di Felice D’Amico (al Gubbio), un altro giovane è stato piazzato a titolo temporaneo, si tratta di Michael Brentan, passato ufficialmente alla Pro Sesto, mentre è in corso d’opera una trattativa con la Juve Stabia, per il trasferimento in Campania di Matteo Stoppa, dopo l’esperienza scorsa alla Pistoiese.

