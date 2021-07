Sestri levante: oltre 1,2 milioni per la creazione di un polo dell’economia circolare nell’ex mattatoio

Sestri levante. È notizia di questi giorni il conferimento del finanziamento di 1 milione e 250mila euro per la realizzazione di un polo dedicato all’economia circolare nell’area dell’ex mattatoio. Gli uffici del Comune di Sestri Levante, nel mese di gennaio, avevano presentato il progetto a Città Metropolitana nell’ambito del bando ministeriale Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare riscontrando un grande interesse per il valore storico, l’impatto sociale e culturale, l’innovazione ambientale e il modello gestionale proposti. Il progetto è stato quindi selezionato e inserito nella progettazione più ampia del Green blue housing del levante metropolitano.

