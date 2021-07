Sport, l’assessore Simona Ferro in visita a Rapallo

Lo sport è stato protagonista a Rapallo ieri, mercoledi 21 luglio, con la presenza dell’Assessore Regionale allo Sport Simona Ferro, il coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia Matteo Rosso, il Responsabile del Tigullio di Fdi Alberto Campanella, l’Assessore allo sviluppo economico e turistico e marketing territoriale del comune di Genova Laura Gaggero, Daniela Colombo responsabile regionale FdI Turismo e Sport FdI e Gianni Arena Presidente

Circolo Territoriale Fratelli d’Italia – Rapallo. Un’occasione per essere vicini a questo importantissimo settore cosi duramente colpito da lockdown e dpcm vari e per ribadire l’importanza del binomio sport e turismo, come valore aggiunto del nostro territorio.

