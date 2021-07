Tokyo2020, da oggi Olimpiade al via: misure restrittive all’ordine del giorno, il racconto dal Giappone

Tokyo. Ha preso il via oggi e ci terrà compagnia fino all’8 agosto la probabilmente più travagliata di sempre edizione nella storia delle Olimpiadi. In bilico fino all’ultimo secondo, la kermesse a cinque cerchi ha visto oggi l’accensione della classica fiamma, gesto che come di consueto ha dato il via alle ostilità aprendo ufficialmente l’evento più atteso e fonte di ambizione per qualsiasi sportivo da tutto il globo. 33 sport per un totale di circa 339 eventi, questo il numero monstre che vedrà impegnati tra l’altro 15 liguri di cui diversi savonesi.

