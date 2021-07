Vendita aree ex Rodriquez, la soddisfazione di De Vincenzi: “Notizia che aspettavamo da tempo”

Pietra Ligure. “Apprendiamo con soddisfazione dell’avvenuta sottoscrizione fra Immsi spa e Polifin spa del contratto preliminare per la vendita dell’intera partecipazione detenuta in Pietra Ligure srl, la società che detiene la proprietà delle aree degli ex cantieri navali”. Così il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi commenta la notizia del passaggio di proprietà delle aree degli ex cantieri Rodriquez che fa da preludio alla loro futura riqualificazione.

