Campionato Italiano Slalom: Fabio Emanuele vince la 13^ “Favale – Castello”

Favale di Malvaro. Pronostici confermati sul traguardo finale della 13^ edizione della “Favale – Castello” – trofeo “Danilo Mosca”, quinta prova del Campionato Italiano di Slalom in salita, disputata a Favale di Malvaro, in provincia di Genova, con l’organizzazione della locale scuderia Sport Favale 07. È stato un successo squillante quello del molisano Fabio Emanuele, in lizza con l’Osella PA 9/90 Alfa Romeo. Il portacolori della Campobasso Corse si è imposto in tutte e tre le previste manche di gara e, in graduatoria finale, ha preceduto, nell’ordine, i giovani siciliani Michele Puglisi e Emanuele Schillace, entrambi in gara con la Radical SR4 Suzuki e con i colori della scuderia T.M. Racing, autori di buone prestazioni.

