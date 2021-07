“Campus Dance” a Bordighera, una settimana nel nome della danza con i coreografi dei vip

Bordighera. Dal 19 al 25 luglio è in scena nella Città delle Palme il “Bordighera Campus Dance”, un evento di portata intrnazionale che permette ai partecipanti di passare una vacanza nel nome della danza. Tanti gli istruttori con un curriculum vitae importante. C’è Samuele Barbetta, direttamente dall’ ultima edizione di “Amici”, Thomas Signorelli coreografo dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, “Italia got talent” , Mhamood e Elodi. Non manca Matteo Addino, coreografo del “Cantante Mascherato”.

... » Leggi tutto