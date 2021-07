Imperia. Sono 140 i nuovi positivi i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.186 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.484 tamponi antigenici rapidi. Alla provincia di Imperia spettano 23 nuovi positivi, un dato che porta a 127 i soggetti in sorveglianza attiva a fronte di ricoveri pari a zero.

