Riapertura punto primo intervento ad Albenga, minoranza: “Il territorio pretende risposte da Asl2”

Albenga. “‘Bisogna solo sperare di non aver bisogno del pronto soccorso, bel mondo va’ è uno dei tanti commenti che ci arrivano da persone albenganesi come Fabio (nome di fantasia) che nei giorni scorsi ha accompagnato, di sera, alle ore 20, in ambulanza, al pronto soccorso di Pietra ligure, la sua mamma anziana ultra settantenne con forti dolori alla colonna vertebrale la quale è stata poi visitata e trattata il giorno successivo, di pomeriggio, alle ore 15 (dopo ben 19 ore di attesa)”.

