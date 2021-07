Sanremo, in piazza Colombo la protesta anti green pass. In duecento rispondono all’appello

Sanremo. Sono scesi in piazza per chiedere libertà di scelta sul vaccino Covid e dire un no, secco, ad alta voce, al green pass obbligatorio e al passaporto vaccinale per l’accesso ai servizi pubblici. Circa duecento persone hanno risposto all’appallo nazionale alla mobilitazione contro il governo, ritrovandosi alle 17:30 in piazza Colombo. Una mobilitazione volta a contrastare l’imminente provvedimento dell’Esecutivo Draghi che renderà, di fatto, obbligatorio il vaccino anti-coronavirus, pena perdere il diritto di accedere liberamente a ristoranti, musei, convegni e conferenze, concorsi pubblici e viaggiare all’estero.

