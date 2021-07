Tentato omicidio a Imperia, indagini lampo dei carabinieri: fermato un giostraio cuneese

Imperia. Un giostraio 33enne cuneese con precedenti penali, B.P., a Imperia per il 50° Festival del Luna Park, che si sta svolgendo in questi giorni, è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio per aver picchiato selvaggiamente con una spranga di ferro due giovani turisti tedeschi, ferendo in modo gravissimo un 17enne, ora ricoverato in prognosi riservata al Santa Corona di Pietra Ligure, dove lotta per la vita.

