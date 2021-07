Tokyo2020, alle Olimpiadi è già grande Italia con il ligure Alberto Razzetti protagonista

Genova/Tokyo. Quinto tempo complessivo, secondo nella propria batteria. È questo il fantastico risultato che ha permesso ad Alberto Razzetti di accadere alla finale nella specialità 400 metri misti alle Olimpiadi di Tokyo 2020. 4’09″91, questo il tempo fatto registrare dall’atleta di Sestri Levante che, oltre ad essere primatista nazionale nei 200 metri misti, spera adesso di potersi migliorare in occasione dell’ultimo atto andando a cercare un podio difficile ma non impossibile considerando le sue qualità. Nulla da fare invece nella medesima categoria per Pier Andrea Matteazzi, atleta vicentino dato in ascesa che però non è riuscito ad andare oltre un poco soddisfacente 4’16″31.

