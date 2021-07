Un treno esce dai binari in galleria a Principe, ma è un’esercitazione

Genova. Nella notte tra il 23 e 24 luglio si è svolta una esercitazione, organizzata dal Gruppo FS Italiane e coordinata dalla Prefettura di Genova e diretta dai Vigili del Fuoco in coordinamento con Rete Ferroviaria Italiana, rientra tra le iniziative programmate per monitorare il coordinamento delle attività tra i soggetti coinvolti: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova, il numero unico 112 di Regione Liguria, Soccorso Sanitario 118, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile Regionale,la Questura di Genova, il Comune di Genova, Compartimento Polizia Ferroviaria Liguria, Comando di Genova dell’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e, per il Gruppo FS Italiane le società Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia e Grandi Stazioni Rail.

