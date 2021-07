Genova. Dopo un periodo dal punto di vista meteorologico prettamente estivo, la Liguria sta per vivere una fase instabile con rovesci e temporali localmente anche forti, in particolare sul settore centrale della regione e i versanti Padani. Arpal ha, dunque, emanato per domani, lunedì 26 luglio, l’allerta gialla per temporali.

... » Leggi tutto