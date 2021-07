Imperia piange lo storico pasticcere Umberto Borelli

Imperia. Il capoluogo piange Umberto Borelli, 91 anni, mancato ieri mattina presso la casa di cura Betlemme. Era una persona molto conosciuta in città per essere stato tanti anni presidente della bocciofila Imperiese, pasticcere della storica pasticceria Piccardo dove imparò il mestiere, poi per vent’anni dall’ altrettanto storica pasticceria Giudice. Lascia la moglie Silvana, le figlie Elisa e Bruna, la nipote Alessandra e la pronipote Adelaide. I funerali si terranno martedì ore 15 alla parrocchiale di San Giovanni.

