I “canunetti” di Ceriale: dolci buonissimi e antichi, ma la ricetta è un mistero

Sono dolci buonissimi e antichi, ma sono paragonabili all’Araba Fenice che “ci sia ognun lo sà, dove sia nessun lo sa”, per dire che non si trova in nessun negozio, pasticceria o panetteria, ma tutti ne parlano estasiati. Sono i “canunetti” di Ceriale, cialde composte da tre soli elementi (zucchero, farina, acqua di fiori di arancio, un must in Liguria) che vengono cotti velocemente su un testo rovente, tolti con una pinza e arrotolati a mo’ di cannocchiale.

