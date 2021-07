Liguria ultima in Italia per personale scolastico immunizzato, i presidi: “Sì all’obbligo vaccinale”

La Liguria si conferma ultima regione in Italia per quota di personale scolastico vaccinato a ciclo completo: solo il 39,75% della platea di riferimento (31.149 persone) risulta immunizzato. Il dato arriva dal report settimanale sulle vaccinazioni, compilato dal ministero della Salute e aggiornato al 23 luglio, mentre sul tavolo del Governo si scalda il dossier dell’obbligo vaccinale per garantire il ritorno sui banchi in presenza. Ipotesi vista con grande favore dall’Associazione nazionale presidi, ma non dai sindacati liguri, che si mantengono perlopiù scettici e attendisti.

